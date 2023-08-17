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        Haberler Televizyon Sahtekar İkili oyuncuları kimler? Queenpins filmi konusu nedir, ne zaman vizyona girdi?

        Sahtekar İkili oyuncuları kimler? Queenpins filmi konusu nedir?

        Sahtekar İkili filmi 17 Ağustos Perşembe akşamı televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Aron Gaudet, Gita Pullapilly üstlendiği film STXfilms imzası taşımaktadır. Peki, "Sahtekar İkili oyuncuları kimler? Queenpins filmi konusu nedir, ne zaman vizyona girdi?" İşte Sahtekar İkili (Queenpins) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 18:41
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        Sahtekar İkili konusu ve oyuncu kadrosu
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        2021 yılında vizyona giren Sahtekar İkili filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Kristen Bell, Kirby ve Paul Walter Hauser üstlendiği Queenpins filmi Aron Gaudet, Gita Pullapilly tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "Sahtekar İkili oyuncuları kimler? Queenpins filmi konusu nedir, ne zaman vizyona girdi?" İşte Sahtekar İkili filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Sahtekar İkili; milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.

        SAHTEKAR İKİLİ OYUNCULARI KİM?

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        Kristen Bell - Connie Janikowski

        Paul Walter Hauser - Ken Miller

        Bebe Rexha - Tempe Tina

        Eduardo Franco - Greg

        Kirby Howell-Baptiste - Jojo Johnson

        Vince Vaughn - Simon Kilmurry

        Joel McHale - Rick Kaminski

        Ross Kimball - SWAT Ajanı

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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