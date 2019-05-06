Ramazan imsakiyesine göre bu gece sahura kalkacak vatandaşlar İslam'ın en önemli ibadetlerini gerçekleştirecek. Müslüman vatandaşlar bu gece ramazan davulcularının eşliğinde sahura kalkarak oruç için iftar bekleyecek.

SAHUR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA BİTİYOR? SAHUR VAKTİ 2019

İstanbul'da sahur vakti bugün saat 04:07'da bitip oruç başlarken ikinci iftar yarın saat 20:13'de yapılacak. İmsak vakti Ankara'da saat 03:57'de girerken iftar saat 19:55'te yapılacak. İzmir'de ise imsak saat 04:26, iftar saati ise 20:15'te gerçekleşecek.

Türkiye genelinde ramazanın ikici günü ilk imsak Ardahan ve Iğdır'da saat 03:11'te yaşanacak. İlk iftar ise saat 19:07'de Hakkari'de açılacak. Ramazan'ın ikinci günü son imsak Muğla ve İzmir'de 04:26'de başlayacak ve son iftar saat 20:24'te Edirne'de açılacak. Ramazan'ın ikinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak.

İL İL İMSAK SAATLERİ 2019

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadetin önemli unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Buradan yola çıkarak niyetsiz amellerin ibadet değeri kazanmayacağını söyleyebiliriz. Niyetin kalben olması önemlidir. İbadete başlamadan önce kişinin inanarak, bilinçli bir şekilde niyet etmesi gerekir. Burada niyetinizi dillendirmeniz, niyetinizin dışa vurumudur. Oruçta da aynı şekilde kalben niyet etmek gerekir. Ancak niyet her zaman dille olmaz.

Oruç için niyet vakti akşam namazı vaktinin gelmesiyle başlar. Kimi zaman sahura kalkar ancak dille niyet etmeyi unuturuz. Bu durumda sahura kalkılması fiili bir niyettir. Niyetinizi yaptığınız fiille belli edersiniz. Öte yandan sahurdan önce niyet eden kişi sahura kalkamasa bile bir bilinç içindeyse niyetli sayılır.



Yani dille niyet etmeyi unutmuş olmak kabul edilebilir kişi aklına geldiği anda niyetini sözlü olarak da yapabilir. Öte yandan Ramazan’ın her günü için niyet edilmesi gerekir. “Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir.

SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.),sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18).

Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.