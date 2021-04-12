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Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber, sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Peki sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İşte Diyanet İşleri Başkanlığından merak edilen soruya yanıt...

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Ramazan ayında sabah ezanı okunmadan önce gece sahur yemeği için uyanılıyor. Bazı vatandaşlar uykusunu bölmemek için "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet, sahur yapmadan oruç tutulabileceğini ifade etti. Ancak uzmanlar sağlık açısından sahurun ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

SAHURUNU ÖNEMİ NEDİR?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.),sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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