Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SAHURDA DUASI OKUNUŞU: Sahurda hangi dualar okunur? Sahur niyeti duası ve Türkçe anlamı

        Sahurda hangi dualar okunur? Sahur niyeti duası ve Türkçe anlamı

        İslam dünyası Ramazan heyecanını yaşamaya devam ediyor. Sahur duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı Ramazan ilk günlerinde merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler ve oruca niyet etmek için sahura kalkacaklar için Sahur duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamını haberimizde derledik. Peki sahurda okunacak dualar nelerdir ve oruca nasıl niyet edilir? İşte sahur duası ve Türkçe anlamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 22:25 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam dünyasında ayrı bir anlamı olan Ramazan ayında iftar ve sahur duaları araştırmaları başladı. Sahur duası Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutmak için sahura kalkacaklar tarafından merakla araştırılıyor. Merak edenler için sahur duası Arapça okunuşu ve sahur duası Türkçe anlamını haberimizde derledik. İşte sahur duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

        2

        SAHUR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

        Hz. Muhammed'in sahur duasının Arapça okunuşu şu şekildedir;

        "Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

        3

        SAHUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

        Sahur duası Türkçe anlamı:

        "Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

        4

        SAHURUN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ NEDİR?

        Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

        5

        Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        Evin mutfağında patlama: 4 kişi dumandan etkilendi
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün