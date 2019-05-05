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Sahurda ne yemeliyiz? Sorusu oruç için niyet edecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi oruç tutma vakitlerini de süresini uzatıyor. Bu sebepten dolayı sahurda tok tutan yiyecekler ön plana çıkıyor. Peki, sahurda tok tutan besinler nelerdir?
SAHUR HAFİFE ALINMAMALI
Kişinin sağlam bir bünyesi varsa oruç tutmak sağlığı bozmazken, sağlık sorunları söz konusu olduğunda oruç tutarken biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. ‘Oruç-sağlık’ ilişkisi söz konusu olduğunda akla önce kan şekerinin düşmesi, yani hipoglisemi sorununun geldiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktoruna danışmalı. İftardan sonra bol miktarda sıvı tüketilmeli ve sahur hafife alınmamalı” açıklamasında bulundu.
Oruç tutarken sık yapılan hatalardan birinin de sahura kalkmayıp sadece iftar ve sonrasında yenilip içilenlerle oruç tutulması olduğunu vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Normalde günde üç öğün beslenen birinin öğün sayısı ve yiyecek içecek miktarını aniden ve ciddi miktarlarda azaltmasıyla oluşabilecek problemleri yaşamaması için sahura da önem vermek gerekiyor. Sahuru hafife alıp basit ve yanlış seçimlerle geçiştirmek, hele hele sahura hiç kalkmadan bütün bir günü oruçlu olarak tamamlamaya çalışmak metabolizma için ciddi bir tehdittir. Kısacası sahur öğünü mutlaka ciddiye alınmalı, bu öğüne mutlaka protein yükü fazla yiyecekler yerleştirilmeli” dedi.
SAHURDA NE YEMELİYİZ?
1-Ekmek ve tahıllar
2-Süt veya yoğurt
3-Peynir, yumurta veya kıyma vb protein
4-Meyve
5-Sebze veya salatalık domates vb
6-Yağlı tohum
7-Bol su
SAHURDA TOK TUTAN BESİNLER NELERDİR?
Yeşil çay, yumurta, tarçın, çörek otu, süt, esmer buğday, kefir, kuru fasülye, meyveler
Sahurda bolca meyve tüketin Yapılan araştırmalar sonucunda yapısında triptofan aminoasidi fazla olan besinlerin iştahı azalttığı belirtilmiştir.
SAHURDA ÇAY KAHVE İÇMEK
Dilek Gülsun Akgün, ülke vatandaşları olarak çay tiryakisi olunduğunu hatırlatarak, yemeklerden hemen sonra içilen çayların vücuda zarar verdiğini ifade etti. Özellikle sahurda çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulmasını isteyen Akgün, bu içeceklerin vücutta bulunan su miktarını düşürdüğü için uzun süren oruç zamanında insanların daha çok zorlanacağını dile getirdi.
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