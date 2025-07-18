Saint Kitts ve Nevis telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Saint Kitts ve Nevis'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Bazı dönemlerde kullanıcıların arama motorlarında bir ülkenin coğrafyasını, bilgilerini ve turistik yerlerini yoğun olarak araştırdığı görülür. Saint Kitts ve Nevis de bunlardan biridir. Bazı durumlarda bir ülkenin yalnızca coğrafyasını ve turistik bölgelerini tanımak yetmeyebilir. Karayipler’de yer alan ve en küçük bağımsız devletler arasında bulunan Saint Kitts ve Nevis sıkça araştırılan ülkeler arasındadır. Bu içerikte Saint Kitts ve Nevis para birimi, araç plaka kodu, alan adı uzantısı ve telefon kodu gibi birçok bilgiye erişebilirsiniz…

SAINT KITTS VE NEVIS TELEFON KODU

Saint Kitts ve Nevis telefon kodu +1-869 numarasıyla uluslararası olarak kabul edilmiştir. Bu kodu kullanarak birçok kişi ülkeye yaptığı aramaları doğru bir şekilde yönlendirir. Kod başındaki “1” ülkenin Kuzey Amerika numara planında yer aldığını belirtir. Geri kalan alandaki 869 numarası ise Saint Kitts ve Nevis ada ülkesinin kendine ait kodudur. Bu özel kodu sabit ve mobil hatlara yaptığınız tüm aramalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

REKLAM SAINT KITTS VE NEVIS PARA BİRİMİ Saint Kitts ve Nevis para birimi özellikle ülkeye seyahat yapmak isteyenler tarafından merak edilen bir konudur. Söz konusu para biriminin kısaltılması “XCD” şeklindedir. Bu para birimi, yalnızca ilgili adada değil çeşitli Karayip ülkelerinde de geçerlidir. Ayrıca söz konusu bölgede Amerikan Doları da yaygın şekilde kullanılır. Ek olarak ilgili adadaki resmi uygulamalar da bu para birimi üzerinden yürütülür. İlgili ada ülkesinin para biriminin; Kodu: XCD

Sembolü: EC$

Madeni Paralar: 1, 2, 5, 10, 25 cent

Banknotlar: 5, 10, 20, 50, 100 EC$ SAINT KITTS VE NEVIS PLAKA KODU Saint Kitts ve Nevis plaka kodu da merak edilen konulardandır. Bu kod, “KN” şeklindedir. Ülkeye kayıtlı olan araçların bu kod sayesinde tanınması mümkündür. Yani KN ibaresi gördüğünüz bir arabanın Karayip ada ülkesine ait olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Trafik, gümrük ve yurt dışı taşıma uygulamalarında söz konusu kodun kullandığını da belirtmekte fayda vardır. REKLAM SAINT KITTS VE NEVIS HANGİ ALAN ADI UZANTISI İlgili ada ülkesine ait olan alan adı uzantısı da sıkça merak edilen konuların başındadır. Bu ülkeye ait alan adı uzantısı, “.kn” olarak kullanılır. Resmi kurumların yanı sıra ticari kuruluşlar da bu uzantıdan destek alarak işlemlerini gerçekleştirir. Dijital kimliğin bir parçası olan “.kn” alan adı uzantısı, ülkenin coğrafi konumuna da işaret eder.