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"Evliliğimizin beşinci günüydü. Sakallarım artmaya başlayınca eşim 'Sakalların nasıl geliyor?' diye sordu. Ben de orada açık açık her şeyi söyledim. 'Cesaretim yoktu. Bırakırsın ya da istemezsin diye bir şey söyleyemedim. Ama istiyorsan yine de bırakabilirsin' dedim. Evlenirsem çektiğim çilelerden kurtulacağımı düşünüyordum. Allah eşimden razı olsun. Beni böyle kabul etti."