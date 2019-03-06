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Sahip olduğu 5137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, onlarca yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Dağın eteklerinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, birbirinden farklı kuş türlerine de yaşam alanı sunuyor.
AA'nın haberine göre ülke genelinde göç etmeden en fazla kışlayan kuş türü olma özelliğini taşıyan sakar mekeler, mesken tuttukları Ağrı Dağı Milli Parkı'na renk katmasının yanı sıra ziyaretçilere de görsel şölen sunuyor.
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı Milli Parkı'nın çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu hayvanlar arasında en sık görülen türlerden birinin sakar mekeler olduğunu belirten Çoban, "Sakar mekeler Türkiye'de en fazla yayılış gösteren ördekler arasında yer alır. Bu kuşlar sulak alanların vazgeçilmezidir, sürekli onları görürsünüz. Sakar mekeleri tanımlaması çok kolaydır, kendileri siyah, gagaları ise fırçayla boyanmış gibi beyazdır. Kışlayan popülasyon olarak en büyük popülasyonun sakar meke olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Çoban, sakar mekelerin günlük yaşantılarındaki hareketlerinin ilgi çekici olduğunu aktararak, "Doğu Anadolu'da kuşların barınabildikleri 3 veya 4 tane açık sulak alan var. Bunlardan bir tanesi Ağrı Dağı Milli Parkı'dır. Sakar mekeler topluca hareket ediyor çünkü tek oldukları zaman avlanma riskleri daha fazla oluyor. Bu nedenle hareketleri gruplar halinde oluyor. Böyle olunca da güzel görüntüler ortaya çıkıyor" diye konuştu.
"MİLLİ PARKIN PARÇASI OLMUŞ DURUMDALAR"
Kuş fotoğrafı çekmek için bölgeye gelen Gürkan Mengüloğul da Doğu Anadolu'daki birçok noktada kuş görüntülediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bölge yaban hayatı fotoğrafçılığı açısından oldukça zengin. Özellikle Iğdır'da fotoğraflayabileceğimiz çok fazla kuş türü var. Bunların içinden en sık görüneni sakar mekedir. Ağrı Dağı Milli Parkı'na gelince hem bu kuşların sunduğu görsel şölene tanık oluyoruz hem de dilediğimiz gibi fotoğraf çekebiliyoruz. Sakar mekeler ortama uyum sağlamış, milli parkın adeta parçası olmuşlar. Ben tüm doğa tutkunlarına gelip bu güzelliği görmelerini tavsiye ediyorum."
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