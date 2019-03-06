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KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı Milli Parkı'nın çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu hayvanlar arasında en sık görülen türlerden birinin sakar mekeler olduğunu belirten Çoban, "Sakar mekeler Türkiye'de en fazla yayılış gösteren ördekler arasında yer alır. Bu kuşlar sulak alanların vazgeçilmezidir, sürekli onları görürsünüz. Sakar mekeleri tanımlaması çok kolaydır, kendileri siyah, gagaları ise fırçayla boyanmış gibi beyazdır. Kışlayan popülasyon olarak en büyük popülasyonun sakar meke olduğunu söyleyebiliriz" dedi.