Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Sakarya 3,9 milyar dolarlık ihracatıyla 47 ilin toplamını "solladı"

Normalleşme dönemine girilmesiyle ihracatta yeniden atağa geçen kentten ocak-kasım döneminde 150 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 887 milyon 641 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde 47 ilin toplamından daha fazla ihracat yapmayı başararak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Sakarya'dan en fazla dış satıma imza atan sektör yüzde 89,4 payla otomotiv oldu

Sakarya 3,9 milyar dolarlık ihracatıyla 47 ilin toplamını
AA

Sakarya, ocak-kasım döneminde 150 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 887 milyon 641 bin dolarlık dış satım yaparak 47 ilin toplam ihracat rakamını geride bıraktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentin özellikle nisan ve mayıs aylarındaki ihracatında ciddi azalma yaşansa da normalleşme dönemiyle üretim ve dış satımda yeniden tırmanışa geçildi.

Yılın 11 ayında 150 ülke ve 10 serbest bölgeye ihracat yapan Sakarya, bu satışlardan 3 milyar 887 milyon 641 bin dolar gelir elde etti. Kent böylece, ocak-kasım döneminde toplamda 3 milyar 785 milyon 162 bin dolar ihracat yapan 47 ili geçti.

İHRACATTA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ocak-kasım dönemi ihracatında yüzde 89,4 payla otomotiv sektörü zirvede yer aldı.

"Otomotiv şehri Sakarya"dan söz konusu dönemde 3 milyar 477 milyon 248 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Kentteki otomotiv fabrikaları, Kovid-19 sürecinin ilk döneminde üretime bir süre ara verse de normalleşme dönemine girilmesiyle yeniden atağa geçti.

Yılın 11 aylık ihracatında ikinci sırayı 69 milyon 254 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü aldı. Bunu, 56 milyon 141 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 49 milyon 672 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 43 milyon 245 bin dolarla makine ve aksamları sektörleri izledi.

Bu sektörler arasında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı, yüzde 26,1 ile iklimlendirme sanayisi sektöründe yaşandı.

EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke, 527 milyon 197 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi 382 milyon 937 bin dolarla Fransa, 317 milyon 134 bin dolarla Almanya, 274 milyon 628 bin dolarla İspanya, 234 milyon 427 bin dolarla ABD takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HAK-İş'ten asgari ücret açıklaması - Haberler
İŞ-YAŞAMHAK-İş'ten asgari ücret açıklaması
THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak
İŞ-YAŞAMKabin bagajı uygulaması yeniden başlıyor
Asgari ücret zammı 2021: İkinci toplantı yapıldı! İşte son tahminler
İŞ-YAŞAMAsgari ücret zammında sona yaklaşıldı
SON DAKİKA: Arçelik, Japon devini satın aldı! - Haberler
İŞ-YAŞAMArçelik, Japon devini satın aldı
2021 Asgari ücret ne kadar, kaç lira olacak? Bu yıl asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
İŞ-YAŞAM2021 Asgari ücreti ne kadar, kaç lira olacak?
SON DAKİKA: Rusya'dan Türk domatesine yasak - Haberler
İŞ-YAŞAMKota kalkacak diye beklerken yasak geldi!
Esnaf 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Esnaf 1000 TL yardım desteği hangi meslekler ve kimler alabilir
İŞ-YAŞAMEsnaf 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?
Bakan Kurum'dan kira ödemeleriyle ilgili olarak önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAMKira ödemeleriyle ilgili flaş açıklama
Bakan Pekcan: “Salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep, hem arz yönünde önemli şoklar yaşanmıştır”
İŞ-YAŞAM'Dijitalleşme hayatımızı iyi yönde değiştirdi'
BMD Başkanı Öncel'den 'destek' değerlendirmesi
İŞ-YAŞAMMarkalar 'tazminatsız fesih' istiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X