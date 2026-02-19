Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Sakarya'da 100 milyon TL'lik tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

        Sakarya'da 100 milyon TL'lik tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

        Sakarya'da tefecilik faaliyetinde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin lira nakit para ile birlikte 2 boş senet, ruhsatsız tüfek, 15 kartuş ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:55
        100 milyonluk tefecilik operasyonu
        Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

        ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

        DHA'daki habere göre; Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Geyve ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik faaliyetinde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 7 şüpheli yakalandı.

        250 BİN NAKİT PARA

        Şüphelilerin adreslerinde; tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira nakit para, tefecilik faaliyetinde kullanılan 2 boş senet, ruhsatsız pompalı tüfek, 15 tüfek kartuşu ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yerdeki bayrağı koşarak aldı; o anlar kamerada

        (DHA)- KAYSERİ'de, 14 yaşındaki çocuk, kaldırımda ilerlerken yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak alıp yerden kaldırdı. Bayrağı katlayıp öpen çocuğun o anları bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

