Sakarya'da 100 milyon TL'lik tefecilik operasyonu: 2 tutuklama Sakarya'da tefecilik faaliyetinde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin lira nakit para ile birlikte 2 boş senet, ruhsatsız tüfek, 15 kartuş ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş: 19.02.2026 - 10:55

