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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da alevlerden kaçış kamerada! | Son dakika haberleri

        Sakarya'da alevlerden kaçış kamerada!

        Türkiye, orman şehitlerine ağlarken Sakarya'dan dikkat çeken bir görüntü geldi. Kentte çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalanların yaşadığı panik kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:34
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        Sakarya'da alevlerden kaçış kamerada!
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçrayan orman yangınına ilişkin dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre 20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında Geyve ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçradı.

        "ABİ ÇIKMAMIZ LAZIM, ORTADA KALDIK"

        Bölgede yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştı ancak alevler dün yeniden büyüdü. Bölgede ekiplerin yoğun müdahaleleri sürerken, yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kayda alınan bir görüntüde, ekibin araçla alevlerin ve yoğun dumanın arasında kaldığı anlar yer alıyor. Görüntülerde alevlerin yola kadar indiği ve dumandan görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü görülürken, araçtaki bir kişinin "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık. Allah'ım, sen yardım et Ya Rabbim. Allah'ım sen büyüksün" şeklindeki paniği kayda yansıyor.

        Bahçede çekilen bir başka görüntüde de, vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin mücadelesi görülüyor. Bir kişinin "Çık oradan, çıkın" diye bağırması duyulurken, alevlerin bahçeye ulaştığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca bir kadının babasına ulaşmaya çalıştığı da görülüyor. Yanan alanları çeken bir vatandaşın da "Allah'ım bu ne, evi de kurtaramadık" diyerek feryat ettiği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yangına müdahale eden ekiplerin, alevlerle verdikleri zorlu mücadele yer alıyor.

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