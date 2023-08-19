Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Sakarya'da aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu - Güncel haberler

        Sakarya'da aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde 4 Şubat'ta kaybolan 61 yaşındaki Mithat Ertürk'ün cansız bedeni aracıyla Sakarya Nehri'nde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geyve Karaçay Deresi istikametinden Sakarya Nehri'ne doğru gittiği güvenlik kameraları tarafından tespit edilen Mithat Ertürk, Polis Dalgıç ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri tarafından 4 Şubat'tan bu yana aranıyordu.

        Polis ekipleri, ilçeden geçen Karaçay Deresi'nin Sakarya Nehri'ne döküldüğü bölgede Ertürk'ün aracının izine rastladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri aracı nehirden çıkardı.

        Çıkarılan aracın içinde bulunan Ertürk’ün cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #sakarya
        #sakarya haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        ABD'de Hilary alarmı
        ABD'de Hilary alarmı
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu