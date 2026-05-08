Sakarya'da çalıştığı fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi öldü
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 21:25
Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında çalışan Özbekistan uyruklu O.E. (54) pres makinesinin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde O.E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından işçinin cenazesi morga kaldırıldı.
