Sakarya'nın Erenler ilçesi Modern Sanayi’de inşaat ofisi bulunan müteahhit Ahmet Kuzgun ile çalışanı İsmail Bozbay arasında, dün belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre, yaşanan tartışma sonrası Kuzgun, namaz kıldığı sırada çalışanı İsmail Bozbay tarafından silahla vuruldu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İsmail Bozbay tarafından öldürülen müteahhit olan patronu Ahmet Kuzgun.

NAMAZ KILARKEN 3 KURŞUN

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahelede Kuzgun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı, olay yerinde yaptığı incelemelerde ise Ahmet Kuzgun'un namaz kılarken arkadan üç kurşunla vurulduğu ve kurşunlardan birisinin kalbine isabet ettiğini belirledi. Kuzgun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.



SONRA EŞİ VE KIZINI VURDU

Patronunu öldüren İsmail Bozbay yaşanan olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekiplerince Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Bozbay’ın evine gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda eve giren ekipler İsmail Bozbay, eşi Aycan ve küçük kızları Serra’nın cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde katil zanlısının eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bozbay Ailesi'nin cenazeleri de otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince patronunu öldürdükten sonra eşi ve kızını öldürdüğü ihtimali üzerinde durulan olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.