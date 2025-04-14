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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da denize giren kişi boğuldu | Son dakika haberleri

        Sakarya'da denize giren kişi boğuldu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüzmek için denize giren 37 yaşındaki İsmail Hakkı Kara boğuldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:08 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:08
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        Sakarya'da girdiği denizde boğuldu
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        Yakınları, sahilde yürüyüş yaptıktan sonra denize giren İsmail Hakkı Kara'nın (37), bir süre sonra suda hareket etmediğini fark etti. Yakınları Kara'yı sudan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kara, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Karasu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Kara'nın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezine kaldırıldı.

        Erenler ilçesinde yaşadığı öğrenilen Kara'nın, Karasu'daki ablasının yanına ziyarete geldiği öğrenildi.

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