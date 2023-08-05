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        Haberler Gündem Sakarya'da denize girişler yasaklandı, cankurtaran amiri böyle uyardı: Şu an deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli

        Sakarya'da denize girişler yasaklandı, cankurtaran amiri böyle uyardı: Şu an deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli

        Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali sahillerinde tehlikeli RİP akıntısı ve dalga sebebi ile denize girişler yasaklandı. Vatandaşları uyaran Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "Şu an deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli, vatandaşların kurallara uymalarını istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:29
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        O ilde denize girişler yasaklandı
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        Tehlikeli RİP akıntısı ve dalga sebebi ile Karasu ve Kocaali ilçelerinde kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde denize girişler yasaklandı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahile gelen ve yasak sebebi ile denize giremeyen vatandaşların bir kısmı güneşlenirken, bir kısmı da yürüyüş yapmakla yetindi.

        Fotoğraf: İHA

        “CANKURTARANLARIN UYARILARININ DİKKATE ALINMASINI İSTİYORUZ"

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, “Karasu ve Kocaali sahillerinde denize girişler yasaklandı. Sabah deniz seviyesi yüksekti, Sahil Güvenliğe konu ile alakalı bilgi verdik, onlarda İlçe Kaymakamlığına durumu bildirdiler. Karasu ve Kocaali bölgelerinde denize girişler yasaklandı. Şu an deniz cankurtaranlar için bile çok tehlikeli, vatandaşların kurallara uymalarını istiyoruz. Kendi ve cankurtaranların hayatlarını tehlikeye atmamaları adına vatandaşlardan bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Denizde çok fazla RİP akıntısı ve dalga var saniyeler içerisinde açığa doğru sürükleyebilir. O yüzden cankurtaranların uyarılarının dikkate alınmasını istiyoruz” dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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