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        Haberler Gündem Sakarya'da düğün yemeğinden 60 kişi zehirlendi

        Sakarya'da düğün yemeğinden 60 kişi zehirlendi

        Sakarya Adapazarı'nda sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından rahatsızlanan 60 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 01:03
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        Düğün yemeğinden 60 kişi zehirlendi
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        Sakarya'da sünnet düğününde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 60 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

        AA'nın haberine göre, Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişi mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuruda bulundu.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görenlerin bir bölümü taburcu edildi.

        Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #sakarya
        #adapazarı
        #haberler
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