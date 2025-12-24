Habertürk
        Sakarya'da menenjit tedavisi gören çocuk kurtarılamadı

        Sakarya'da menenjit tedavisi gören çocuk kurtarılamadı

        Sakarya Akyazı'da ilkokul öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı, menenjit şüphesiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 00:48 Güncelleme: 24.12.2025 - 00:48
        Menenjit tedavisi gören çocuk kurtarılamadı
        Akyazı ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, geçen pazartesi günü okulda kol ağrısı şikayetinde bulunması üzerine ailesine bilgi verilerek hastaneye götürüldü.

        DHA'nın haberine göre; hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde öğrenci menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Tarık Ediz Özkanlı, sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesine alındı. Özkanlı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Sakarya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vefat eden öğrenci ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrencilerin tedbir amaçlı olarak acil serviste tetkikleri yapılarak önleyici tedavilerinin başlatılması için velileriyle iletişime geçildi.

        Tarık Ediz Özkanlı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

        #sakarya
        #haberler
        #Akyazı
