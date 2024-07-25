Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 25.07.2024 - 01:41 Güncelleme: 25.07.2024 - 01:43
Çeşmebaşı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ormanlık alanın bazı bölümlerinde hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ