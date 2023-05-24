TIR'IN KUPASI PARÇALANDI

Kazanın şiddetiyle TIR'ın kupası parçalandı. Feci kazada şans eseri yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.