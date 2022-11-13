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Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da yangın: 1'i çocuk 2 ölü -Güncel haberler
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Sakarya'da evde çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da, iki katlı evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerce söndürülen yangında, evde bulunan biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da yangın: 1'i çocuk 2 ölü -Güncel haberler
Sakarya'da yangın: 1'i çocuk 2 ölü
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AA

Sakarya'da, iki katlı evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk ile birlikte 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan bir kısmı ahşap iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ÇOCUK İLE BİR GENÇ ÖLDÜ

Ekiplerce söndürülen yangında, evde bulunan Batuhan Özer (21) ile Uras Çınar Dilber (11) hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen ve yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Özer ve Dilber'in cenazeleri, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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