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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Kahreden acı! Ailesi cenazeyi almadı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kahreden acı! Ailesi cenazeyi almadı!

        Sakarya'da yaşayan ve arkadaşları tarafından cansız bedeni bulunan 30 yaşındaki dansçı, son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:33
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        Kahreden acı! Ailesi cenazeyi almadı!
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T.'den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İNTİHAR İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önce de intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

        CENAZEYİ TEYZESİ VE ENİŞTESİ ALDI

        Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

        ADAPAZARI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

        Genç kadının cenazesi, Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman Camii'nde öğle ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Emirsultan-2 Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden T.T.'nin teyzesi, eniştesi, kuzenleri, arkadaşları ve camii cemaati katıldı.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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