Sakarya'nın Serdivan ilçesinde önceki gün saat 15.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir markete giden Doğan Güzel (47), iş yeri sahibi Mehmet Bal’a (46) defalarca ateş ederek öldürüp, kaçtı.

PEŞ PEŞE KURŞUN YAĞDIRDI DHA'daki habere göre şüpheli daha sonra ilçede bir alışveriş merkezindeki gayrimenkul ofisine tüfekle saldırdı.

KAVŞAKTA POLİSLERİ GÖRDÜ Motosikletle kaçan şüpheli, Serdivan’da toptan market olan 1 iş yerini kurşunlayıp kaçtı. Daha sonra Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi’nde de 1 evi kurşunlayan Güzel, iddiaya göre hedefindeki 5'inci adrese giderken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsünün bulunduğu Sağlık Caddesi'nden Erenler ilçesi yönündeki kavşakta polisleri gördü.

YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI Öldürülen Mehmet Bal. Hastane karşısındaki iş yerlerinin yanında motosikletini ve tüfeği bırakan zanlı, yaya olarak kaçarken yakalandı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Adliyesi’ne sevk edildi.

ÜÇ KİŞİYİ DAHA VURACAKTI Şüphelinin, yakalanmasa önceden ticaretle ilgili sorun yaşadığı 3 kişiye daha saldırı düzenleyeceği öğrenildi. Güzel, Sakarya Adliyesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanıp, Ferizli L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.