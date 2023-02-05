Kazadan 10 saat sonra bulunup hastanede ölen işletmeci toprağa verildi

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Halil Patan (36), kazadan 10 saat sonra olay yerinin yakınındaki arazide yaralı halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Halil Patan (36) toprağa verildi.

Kaza dün saat 04.30 sıralarında, Yeni Mahalle kavşağında meydana geldi. Elektrik direğine çarpan otomobilde kimsenin olmadığı görüldü. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı, sürücüyü arama çalışmaları başlatıldı. Saat 14.30 sıralarında olay yerinin yakınlarında yolun altında kalan arazide yerde bir kişi görüldü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan, otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen Halil Patan´ı Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Halil Patan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Karasu´da restoran işleten Halil Patan´ın kazanın ardından araçtan çıktığı, olay yerinin yakınlarında fenalaştığı üzerinde duruluyor. Halil Patan´ın cenazesi bugün Yeni Mahalle Camii´nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mahalle Aile Kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2023-02-05 14:43:09



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