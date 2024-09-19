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        Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı

        SAKARYA'da 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahibi 2 kişinin de bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:41 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:45
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        Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı
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        SAKARYA'da 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahibi 2 kişinin de bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Hendek ilçesindeki makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, 15 Eylül'de saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada işçi Mesut Simay (27) hayatını kaybederken, 6'sı ağır, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Çevre illerden de destek gelen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu ertesi gün söndürüldü.

        MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, patlamayı araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirildi. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması kapsamında, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli, Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 2'si fabrika sahibi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı, 1'i ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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