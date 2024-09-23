Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kazada alev alan otomobilde ölen kadının eşi de öldü

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki kazada yanan otomobilde yaşamını yitiren Saadet Kaba'nın eşi Salim Kaba (73) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada alev alan otomobilde ölen kadının eşi de öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki kazada yanan otomobilde yaşamını yitiren Saadet Kaba’nın eşi Salim Kaba (73) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Bilecik-Sakarya D-650 kara yolunun Hayrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Pamukova yönüne giden Salim Kaba yönetimindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, önünde bulunan 03 BB 288 plakalı otomobile, o da önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kaba’nın otomobili kazanın ardından alev aldı. Araçta bulunan Saadet Kaba yaşamını yitirdi, eşi Salim Kaba ise ağır yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Salim Kaba da yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılan videoyu çeken zanlı adl...
        Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı İn'e tokat atılan videoyu çeken zanlı adl...
        Sakarya'da düğünde tabancayla ateş açan şüpheli kendisini ve 3 kişiyi yaral...
        Sakarya'da düğünde tabancayla ateş açan şüpheli kendisini ve 3 kişiyi yaral...
        Kazada alev alan otomobilde yaşamını yitirdi
        Kazada alev alan otomobilde yaşamını yitirdi
        GÜNCELLEME - Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki çift öldü
        GÜNCELLEME - Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki çift öldü
        Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yarala...
        Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yarala...
        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak
        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak