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        İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:00
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        İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan E.K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan E.K., kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. E.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K., ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. E.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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