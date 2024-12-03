Sakarya'da yakalama kararı olan şüphelilere eş zamanlı operasyonda 31 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 31 adrese baskın yapıldı. Baskın anları dronla görüntülendi. ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Hırsızlık’, ‘Yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Uyuşturucu imal ve ticareti’ gibi suçlardan yakalama kararı olan 31 şüpheli gözaltına alındı.

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