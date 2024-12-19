Akıma kapılıp 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Feyzullah Sarija, binanın yakınından geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapılıp, 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarija, kurtarılamadı. İşçinin cenazesi işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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