Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırmak en önemli ödevimiz (2)

‘TÜRKMİLETİNİN ADINI 21'İNCİ ASRA YAZIYORUZ’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya programı kapsamında AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede her daim mazlumun yanında olduklarını belirten Kacır, “Birilerinin haydi gönderelim dedikleri Suriyeli kardeşlerimizi Şam'da Sednaya mahpushanesinin ölüm çukurları bekliyordu. Biz onlarla evimizi, soframızı, şehirlerimizi paylaştık. Bin yıllık kardeşliğimizi bir kez daha perçinledik. Biz zalimin kimliğine de bakmayız. Zalim güçlü müymüş kuvvetli miymiş hiç alakadar olmayız. Biz hakkın yanında olanlarız. Hakikatten geri durmayanlarız. Biz Türkiye'nin kalkınma yolculuğuyuz. Türkiye'nin tam bağımsızlık iddiasının sahibiyiz biz. 70 yıldır konuşulan nükleer santrali hayata geçiren biziz. 400’den fazla nükleer santral var dünyada. 70 yıldır bu ülkede nükleer santral konuşuluyor. Bizden önce çivi bile çakılmadı. Şimdi o nükleer santralini biz kurduk, biz yükseltiyoruz. Topraklarımızda petrolü biz keşfettik, milletimize biz sunuyoruz. Denizlerimizde doğal gazı biz keşfettik, biz milletimize kazandırıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında kurduğumuz köprülerle, ağlarla Türk milletinin adını 21. asra biz yazıyoruz” dedi.

‘TÜRK MİLLETİNİN İMZASINI GÖKYÜZÜNE ATTIK’

Alın ve akıl teriyle üretip geliştireceklerini söyleyen Bakan Fatih Kacır, “Ne yaptı Türk milletinin evlatları, Bayraktar, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan ve Kızılelma'yla Türk milletinin imzasını gökyüzüne attı. Demek ki, bizim başkalarından geri kalır bir yanımız yok. Demek ki bizim evlatlarımız önlerindeki engeller kaldırıldığında dünyanın en iyisini başarabiliyorlar. Allah'ın izniyle daha yapacak çok işimiz var. Sadece 2028 değil bizim hedefimiz sadece 2029 için çalışmıyoruz. 2053’ü, bekliyoruz, 2071’e koşuyoruz. Biliyoruz ki sadece biz beklemiyoruz, dünyanın bütün mazlumları, mahsunları, mahzunları Türkiye'yi, Türk milletini bekliyor” şeklinde konuştu.

‘TÜRK MİLLETİNİN ÖZ EVLATLARIYLA YAPACAĞIZ’

Daha yapacak çok işleri olduğunu belirten Bakan Kacır, “Sadece savunma sanayinde değil, sanayinin, teknolojinin tüm alanlarında tam bağımsız Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hiç kimseye el açmayan, hiç kimseye de mecbur olmayan Türkiye için sonuna kadar çalışacağız. Tarım teknolojilerinde, sağlıkta, finansta, ulaştırmada, enerji teknolojilerinde, tüm alanlarda Türkiye'yi tam bağımsız hale getireceğiz. Bunu sizlerle yapacağız. Türk milletinin öz evlatlarıyla yapacağız. Alın teriyle, akıl teriyle çaba gösteren, gece gündüz ülkesi için, milleti için çalışan Türk gençliğiyle birlikte yapacağız. Roketlerimizi daha hızlı hale getireceğiz. Vatanımızın ve tüm mazlumların, mahsunların muhafazası için teknolojiyi en ileri düzeyde geliştireceğiz. Çelik Kubbe Projesi'ni başarıyla gerçekleştireceğiz. Hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçirmeye cesaret edemeyecek. Bütün bunları başaracak iradeye sahibiz” ifadelerini kullandı.