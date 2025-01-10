Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırmak en önemli ödevimiz (2)

        'TÜRKMİLETİNİN ADINI 21'İNCİ ASRA YAZIYORUZ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya programı kapsamında AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları 7.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 22:34 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırmak en önemli ödevimiz (2)
        ABONE OL

        ‘TÜRKMİLETİNİN ADINI 21'İNCİ ASRA YAZIYORUZ’

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya programı kapsamında AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katıldı. Kongrede her daim mazlumun yanında olduklarını belirten Kacır, “Birilerinin haydi gönderelim dedikleri Suriyeli kardeşlerimizi Şam'da Sednaya mahpushanesinin ölüm çukurları bekliyordu. Biz onlarla evimizi, soframızı, şehirlerimizi paylaştık. Bin yıllık kardeşliğimizi bir kez daha perçinledik. Biz zalimin kimliğine de bakmayız. Zalim güçlü müymüş kuvvetli miymiş hiç alakadar olmayız. Biz hakkın yanında olanlarız. Hakikatten geri durmayanlarız. Biz Türkiye'nin kalkınma yolculuğuyuz. Türkiye'nin tam bağımsızlık iddiasının sahibiyiz biz. 70 yıldır konuşulan nükleer santrali hayata geçiren biziz. 400’den fazla nükleer santral var dünyada. 70 yıldır bu ülkede nükleer santral konuşuluyor. Bizden önce çivi bile çakılmadı. Şimdi o nükleer santralini biz kurduk, biz yükseltiyoruz. Topraklarımızda petrolü biz keşfettik, milletimize biz sunuyoruz. Denizlerimizde doğal gazı biz keşfettik, biz milletimize kazandırıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında kurduğumuz köprülerle, ağlarla Türk milletinin adını 21. asra biz yazıyoruz” dedi.

        ‘TÜRK MİLLETİNİN İMZASINI GÖKYÜZÜNE ATTIK’

        Alın ve akıl teriyle üretip geliştireceklerini söyleyen Bakan Fatih Kacır, “Ne yaptı Türk milletinin evlatları, Bayraktar, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan ve Kızılelma'yla Türk milletinin imzasını gökyüzüne attı. Demek ki, bizim başkalarından geri kalır bir yanımız yok. Demek ki bizim evlatlarımız önlerindeki engeller kaldırıldığında dünyanın en iyisini başarabiliyorlar. Allah'ın izniyle daha yapacak çok işimiz var. Sadece 2028 değil bizim hedefimiz sadece 2029 için çalışmıyoruz. 2053’ü, bekliyoruz, 2071’e koşuyoruz. Biliyoruz ki sadece biz beklemiyoruz, dünyanın bütün mazlumları, mahsunları, mahzunları Türkiye'yi, Türk milletini bekliyor” şeklinde konuştu.

        ‘TÜRK MİLLETİNİN ÖZ EVLATLARIYLA YAPACAĞIZ’

        Daha yapacak çok işleri olduğunu belirten Bakan Kacır, “Sadece savunma sanayinde değil, sanayinin, teknolojinin tüm alanlarında tam bağımsız Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hiç kimseye el açmayan, hiç kimseye de mecbur olmayan Türkiye için sonuna kadar çalışacağız. Tarım teknolojilerinde, sağlıkta, finansta, ulaştırmada, enerji teknolojilerinde, tüm alanlarda Türkiye'yi tam bağımsız hale getireceğiz. Bunu sizlerle yapacağız. Türk milletinin öz evlatlarıyla yapacağız. Alın teriyle, akıl teriyle çaba gösteren, gece gündüz ülkesi için, milleti için çalışan Türk gençliğiyle birlikte yapacağız. Roketlerimizi daha hızlı hale getireceğiz. Vatanımızın ve tüm mazlumların, mahsunların muhafazası için teknolojiyi en ileri düzeyde geliştireceğiz. Çelik Kubbe Projesi'ni başarıyla gerçekleştireceğiz. Hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçirmeye cesaret edemeyecek. Bütün bunları başaracak iradeye sahibiz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        İlkan Karaman'ın ölümüne sebep olmuştu, tahliye kararına itiraz
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        ABD'den Rusya'ya kritik yaptırımlar
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu'nda konuş...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu'nda konuş...
        Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırm...
        Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırm...
        Define kazısında fotokapana yakalandılar
        Define kazısında fotokapana yakalandılar
        Sakarya'da jandarmadan yaya geçidi denetimi
        Sakarya'da jandarmadan yaya geçidi denetimi
        Sakarya Valisi Doğan, gazetecilerle buluştu
        Sakarya Valisi Doğan, gazetecilerle buluştu
        Can Öncü, yeni takımı ve motoruyla Dünya Supersport'ta podyumu hedefliyor
        Can Öncü, yeni takımı ve motoruyla Dünya Supersport'ta podyumu hedefliyor