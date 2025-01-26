Bakan Bolat: Bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, “Bu yıl sonuna kadar deprem harcamalarının büyük bölümü tamamlanmış olacak. Gelecek yıl inşallah bütçede deprem harcamaları için tahsisat çok az olacağından bütçemizdeki imkanlar emekli, işçi, memur, çiftçi ve esnafımız için harcanması mümkün olacak. O yüzden bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak” dedi.

AK Parti Sakarya Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi, Serdivan ilçesindeki Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla yapıldı. Programa Bakan Bolat’ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Ataseven, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Murat Kaya, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. İstiklal marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangında hayatını kaybeden 78 kişi ile Konya’da çöken 4 katlı binada ölen 2 kişi için dua edildi.

‘HALKIMIZ KRİZ EDEBİYATI YAPANLARA İTİBAR ETMİYOR’

Bakan Bolat kongrede yaptığı konuşmada, gelecek seçimler için daha da çok çalışacaklarını söyleyerek, “Sürekli felaket tellallığı, sürekli kriz edebiyatı yapanlara halkımız itibar etmiyor. Etmiş olsaydı, 17 seçim üst üste 22 yıl bir AK Parti iktidarını, bir Cumhur İttifakı kadrolarını iktidarda tutmazdı. Demek ki halkımız çalışkan, güven veren halkı ile iç içe olan hizmetlerle, eserlerle şehirlerimize, ülkemize değer katan, çağ atlatan çalışkan kadroları destekliyor. Biz kendimize bakacağız, saflarımızı sıklaştıracağız ve dayanışmamızı arttıracağız. Asla eski ve yeni demeden kadim kadrolar bugün görev yapan kadrolar diye saflarımızı birleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız yeni hedefi koydu. Yeni seçimde de yüzde 50’den aşağı almayacağız. Bunun için canla başka çalışacağız, güzel bir slogan ‘canla başla ilk günkü aşkla’” ifadelerini kullandı.

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