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        Uyuşturucu imal ettikleri eve sera kurmuşlar

        SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir evin içine kurdukları serada kenevir yetiştirip, uyuşturucu imal ettiği tespit edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:40
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        Uyuşturucu imal ettikleri eve sera kurmuşlar
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        SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, bir evin içine kurdukları serada kenevir yetiştirip, uyuşturucu imal ettiği tespit edilen M.S.A. (30) ve S.U.Y. (35) tutuklandı.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Serdivan İlçe Jandarma ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu imal edildiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, evin içerisinde uyuşturucu üretimi için sera kurulduğunu gördü. Evde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram skunk maddesi, 37 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 3 cep telefonu, 1 hassas terazi, 1 iklimlendirme sistemi ve çok sayıda bitki besin maddesi ele geçirildi. Evde bulunan M.S.A. ve S.U.Y. gözaltına alındı. 2 şüpheli, sorguları sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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