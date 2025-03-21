Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli tutuklandı (2)
CEZAEVİNEGÖNDERİLDİSerdivan'da yarım saat içinde 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli Doğan Güzel (47), Sakarya Adliyesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanıp, Ferizli L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
CEZAEVİNEGÖNDERİLDİ
Serdivan'da yarım saat içinde 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli Doğan Güzel (47), Sakarya Adliyesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanıp, Ferizli L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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