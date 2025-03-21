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        Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli tutuklandı (2)

        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİSerdivan'da yarım saat içinde 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli Doğan Güzel (47), Sakarya Adliyesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanıp, Ferizli L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:25
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        Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli tutuklandı (2)
        ABONE OL

        CEZAEVİNEGÖNDERİLDİ

        Serdivan'da yarım saat içinde 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli Doğan Güzel (47), Sakarya Adliyesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanıp, Ferizli L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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