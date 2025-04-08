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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgada 8 şüpheli adliyede (2)

        HEPSİTUTUKLANDISakarya'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 21:03 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:05
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        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgada 8 şüpheli adliyede (2)
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        HEPSİTUTUKLANDI

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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