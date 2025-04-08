Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgada 8 şüpheli adliyede (2)

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

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