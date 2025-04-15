Bungalovda 'gizli kamera bulundu' iddiasına soruşturma (2)

2İŞLETMECİ TUTUKLANDI

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde hafta sonu tatili için bungalova gelen aile, işletmede ampul görünümlü gizli kamera bulunca şikayetçi oldu. Gizli kamera iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işletme sahibi H.K.’yı (31) Sapanca’da, arkadaşı T.S.’yi (48) ise İzmit’te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Bu arada işletme Sapanca Belediyesi tarafından süresiz kapatıldı.