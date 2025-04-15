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        Bungalovda 'gizli kamera bulundu' iddiasına soruşturma (2)

        2İŞLETMECİ TUTUKLANDISakarya'nın Sapanca ilçesinde hafta sonu tatili için bungalova gelen aile, işletmede ampul görünümlü gizli kamera bulunca şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 22:01 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:01
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        Bungalovda 'gizli kamera bulundu' iddiasına soruşturma (2)
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        2İŞLETMECİ TUTUKLANDI

        Sakarya’nın Sapanca ilçesinde hafta sonu tatili için bungalova gelen aile, işletmede ampul görünümlü gizli kamera bulunca şikayetçi oldu. Gizli kamera iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işletme sahibi H.K.’yı (31) Sapanca’da, arkadaşı T.S.’yi (48) ise İzmit’te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Bu arada işletme Sapanca Belediyesi tarafından süresiz kapatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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