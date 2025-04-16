Yoldaki tomruk yüklü kamyon, sürücüleri tedirgin etti

SAKARYA’nın Hendek ilçesindeki kara yolunda seyir halindeki tomruk yüklü kamyon, diğer sürücüleri tedirgin etti.

Olay, öğle saatlerinde, D-100 kara yolunda meydana geldi. Ankara istikametinde, düzensiz şekilde istiflendiği görülen tomrukların bulunduğu kamyon, sürücüleri tedirgin etti. Sürücüler, kamyonun trafikte tehlikeye neden olduğunu ifade etti. Aynı istikamete seyreden başka araçtaki kişilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde aracın kasasındaki ağaçların uygunsuz istiflenme ve aşırı yük sebebiyle hafif yan kaydığı da görüldü. Görüntüyü kaydeden kişi, "Gördüğünüz gibi D-100 kara yolunda yaklaşık yüz kilometre hızla giden bir kamyon. Bu nasıl bir yüklemedir" diye konuştu.