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        Kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü

        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:10
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        Kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü
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        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma ekipleri, Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Ekipler, dün düzenledikleri operasyonda K.H. (67), M.Ç. (61) ve B.K.'yi (45) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekiplerin yaptığı aramada, 1 jeneratör, 2 kazma, 1 balyoz, 3 hilti, 2 kürek, 3 elektrik kablosu, 1 yeraltı görüntüleme cihazı, 10 el yapımı patlayıcı, 3 kilo beyaz renk patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 2,5 kilo sarı renk patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 1 mini ekskavatör ve çeşitli ebatlarda inşaat malzemesi ele geçirildi. Patlayıcı, beyaz renk patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde ve sarı renk patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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