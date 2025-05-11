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        TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü hafif yaralandı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, demir yığınına dönen cipin sürücüsü Mustafa Atlıhan hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 09:05 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:10
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        TIR'a arkadan çarpan cipin sürücüsü hafif yaralandı
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        SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp, demir yığınına dönen cipin sürücüsü Mustafa Atlıhan hafif yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde Göl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Atlıhan yönetimindeki 42 BBL641 plakalı cip aynı yöne giden Feridun Akça idaresindeki 05 FA 533 plakalı TIR 'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan koruma demirine çarparak hurdaya dönen cipin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarması sevk edildi. Altınhan’a ayakta müdahale edilirken, hurdaya dönen cip ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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