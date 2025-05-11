Fındık fabrikasındaki yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı (3)
YANGINHAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde fındık kırım fabrikasında çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına yangın, havadan görüntülendi.
YANGINHAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sakarya’nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde fındık kırım fabrikasında çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına yangın, havadan görüntülendi.
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