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        Fındık fabrikasındaki yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı (3)

        YANGINHAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde fındık kırım fabrikasında çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına yangın, havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:58
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        Fındık fabrikasındaki yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı (3)
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        YANGINHAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Sakarya’nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde fındık kırım fabrikasında çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına yangın, havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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