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        Anne ve çocukları yeşil sahada ter döktü

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Anneler Günü'ne özel olarak düzenlenen etkinlikte, anneler ve çocukları yeşil sahada birlikte ter döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:12 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:15
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        Anne ve çocukları yeşil sahada ter döktü
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        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, Anneler Günü’ne özel olarak düzenlenen etkinlikte, anneler ve çocukları yeşil sahada birlikte ter döktü.

        Sakarya Kartalspor’un ev sahipliğinde Anneler Günü’ne özel gerçekleştirilen etkinlik, anneler ve çocuklarının ısınma hareketleri yapmasıyla başladı. Ardından anneler ve çocuklar birlikte futbol oynayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılan anneler, çocuklarıyla spor yapmanın mutluluğunu yaşarken, tribündeki izleyiciler de renkli görüntülere tanıklık etti.

        Sakarya Beşiktaş Spor Okulları Koordinatörü Volkan Karahan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada “Anneler bizim en kıymetlilerimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocukları yetiştiren anneler, toplumun en değerli yapı taşlarıdır. Bu anlamlı günde onları sahada çocuklarıyla birlikte görmek çok güzeldi. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi ve ailelerin bu süreci desteklemesi son derece önemli. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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