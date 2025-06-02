Kopardığı saçını tostunun içine koydu, o anlar kamerada
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çay ocağında bir kadın müşteri, saçını koparıp tostun içine yerleştirdi.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çay ocağında bir kadın müşteri, saçını koparıp tostun içine yerleştirdi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, kentin en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi’nde meydana geldi. Caddedeki çay ocağında tost yaptıran kadın müşteri, siparişi teslim aldıktan kısa süre sonra, içinde saç olduğunu öne sürüp yeni bir tost talep etti. İşletme çalışanları, şikayeti dikkate alıp yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının tavırlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, tost geldikten sonra çevresini kontrol eden müşterinin, saçından bir tel koparıp tosta dikkatlice koyduğu yer aldı. İşletmeci, kadının hesabı ödememek için böyle hareket ettiğini öne sürdü.
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