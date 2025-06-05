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        Sakarya'da 2 katlı ev yangında küle döndü

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 00:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 01:00
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        Sakarya'da 2 katlı ev yangında küle döndü
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        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Geyve’nin Hacılar Mahallesi’nde 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Geyve’den 2, Pamukova’dan ise bir itfaiye aracı ile birlikte ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Mahalle halkına büyük korku yaşatan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken Mustafa Gider’e ait 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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