Sakarya'da 2 katlı ev yangında küle döndü
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Geyve’nin Hacılar Mahallesi’nde 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Geyve’den 2, Pamukova’dan ise bir itfaiye aracı ile birlikte ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Mahalle halkına büyük korku yaşatan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken Mustafa Gider’e ait 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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