Evinden uyuşturucu çıkan okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Karasu ilçesindeki bir okulda müdür yardımcılığı yapan M.K.'nin uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialara ilişkin çalışma yapıldı. M.K., Yalı Mahallesi'ndeki evine yapılan jandarma baskını ile gözaltına alındı. Söz konusu adreste uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.K. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması' şüphesiyle adli işlem başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı. M.K. görevden uzaklaştırılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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