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        Evinden uyuşturucu çıkan okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

        SAKARYA'nınKarasu ilçesindeki bir okulda müdür yardımcılığı yapan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:02
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        Evinden uyuşturucu çıkan okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
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        SAKARYA'nınKarasu ilçesindeki bir okulda müdür yardımcılığı yapan M.K. adlı kadın, evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

        Karasu ilçesindeki bir okulda müdür yardımcılığı yapan M.K.'nin uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialara ilişkin çalışma yapıldı. M.K., Yalı Mahallesi'ndeki evine yapılan jandarma baskını ile gözaltına alındı. Söz konusu adreste uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.K. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması' şüphesiyle adli işlem başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı. M.K. görevden uzaklaştırılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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