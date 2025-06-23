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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Şaban Gürsu (54) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 00:19 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:25
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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Şaban Gürsu (54) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza, akşam saatlerinde Sümbüllü Mahallesi’nde meydana geldi. Şaban Gürsu idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen İ.E. (38) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şaban Gürsu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü İ.E. ise gözaltına alındı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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