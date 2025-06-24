Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Hastane bahçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Ali Dursun (50), hastane bahçesinde kamyonette tartıştığı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 01:09 Güncelleme: 24.06.2025 - 01:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastane bahçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Ali Dursun (50), hastane bahçesinde kamyonette tartıştığı E.A. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Dursun (50) acil serviste doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay saat 22.00 sıralarında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Kamyonetle hastaneye gelen Ali Dursun, aracın içerisinde E.A. isimli kişiyle tartıştı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında E.A.’nın tabanca ile ateş açtı. Dursun, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ağır yaralandığı belirlenen Dursun’a sağlık personeli hemen müdahale etti. Acil servise götürülen Dursun, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri güvenlik şeridi ile kapatılırken, hastane önünde güvenlik önlemi alındı. Ali Dursun’un cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Polis olaydan sonra kaçan şüpheli E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
        F.Bahçe Beko seride farkı açtı!
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da hastane bahçesinde silahla vurulan kişi öldü
        Sakarya'da hastane bahçesinde silahla vurulan kişi öldü
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı Furkan toprağa verildi
        Alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı Furkan toprağa verildi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı; kaza kamerada
        Yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı; kaza kamerada
        Sakarya'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
        Sakarya'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü