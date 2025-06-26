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        Sakarya'da kaçak silah operasyonunda 1 tutuklama

        –SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:25
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        Sakarya'da kaçak silah operasyonunda 1 tutuklama
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        –SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan F.P. (51), tutuklandı.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında F.P. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde ekiplerin aramalarında; 3 ruhsatsız Glock marka tabanca, 1 ruhsatsız makineli tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 344 adet 9 mm çapında fişek, 1 makineli tabanca şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 160 boş kovan, 80 fişek çekirdeği, 26 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan F.P., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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