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        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 2'nci gününde (4)

        YANGINA957 PERSONEL, 1 UÇAK, 16 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYORSakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde dün saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:11 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:15
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        Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 2'nci gününde (4)
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        YANGINA957 PERSONEL, 1 UÇAK, 16 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

        Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde dün saat 11.30'da çıkan

        Ve Bilecik’e de sıçrayan orman yangınına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangın bölgesinde 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personel görev yapıyor. Taraklı'da başlayan orman yangını ile mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Yangını bir an evvel kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

        Çalışmalar havadan ve karadan yoğun olarak devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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