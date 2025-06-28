Sakarya'da çıkıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını 2'nci gününde (4)
YANGINA957 PERSONEL, 1 UÇAK, 16 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYORSakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde dün saat 11.
YANGINA957 PERSONEL, 1 UÇAK, 16 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde dün saat 11.30'da çıkan
Ve Bilecik’e de sıçrayan orman yangınına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangın bölgesinde 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personel görev yapıyor. Taraklı'da başlayan orman yangını ile mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Yangını bir an evvel kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.
Çalışmalar havadan ve karadan yoğun olarak devam ediyor.
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