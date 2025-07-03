Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Oto tamircide levye ile dövüldü; o anlar kamerada

        SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki bir oto tamircide E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oto tamircide levye ile dövüldü; o anlar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki bir oto tamircide E.C., anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından dövüldü. Şüphelilerin E.C.’ye tekme ve yumruk atıp levyeyle vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 05.00 sıralarında Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide meydana geldi. Aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. E.C., 2 kişinin saldırısına uğradı. E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü. Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!

        Benzer Haberler

        Jandarmadan kenevir operasyonu; 1 tutuklama
        Jandarmadan kenevir operasyonu; 1 tutuklama
        Sakarya'da 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutukla...
        Sakarya'da 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutukla...
        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendi...
        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendi...
        Sakarya'da 2,5 kilo bonzai ele geçirildi
        Sakarya'da 2,5 kilo bonzai ele geçirildi
        Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" ile çiftleşti
        Sakarya'da birgün sinekleri "ölüm uçuşu" ile çiftleşti