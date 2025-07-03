Oto tamircide levye ile dövüldü; o anlar kamerada
SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki bir oto tamircide E.
SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki bir oto tamircide E.C., anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından dövüldü. Şüphelilerin E.C.’ye tekme ve yumruk atıp levyeyle vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 05.00 sıralarında Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide meydana geldi. Aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. E.C., 2 kişinin saldırısına uğradı. E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü. Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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