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        Sakarya'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde dere kenarında çıkan yangın ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 04.07.2025 - 17:15
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        Sakarya'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde dere kenarında çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi Karayemiş mevkisinde dere kenarında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, Pamukova Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri, Orman Şefliği’ne bağlı arazözler, Orman Genel Müdürlüğü yangın timleri sevk edildi. Yangına karadan ve yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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