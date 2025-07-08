Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde gökyüzünde süzüldükten sonra boş alana düşen nesnenin, meteoroloji balonu olduğu ortaya çıktı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde gökyüzünde süzüldükten sonra boş alana düşen nesnenin, meteoroloji balonu olduğu ortaya çıktı.
Olay, 4 Temmuz'da akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzetilen nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra boş bir araziye düştü. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Nesne, jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere alınarak karakola götürüldü. İncelemede; nesnenin, hava durumu ölçümlerinde kullanılan bir meteoroloji balonu olduğu tespit edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.